Evde korona virüsten korunma tedbirleri - Son Dakika
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Evde korona virüsten korunma tedbirleri

6 saat önce

Evde korona virüsten korunma tedbirleri Dr. Işık: "Bilinçli olmak kritik öneme sahip" Korona virüse karşı yetkililer 'Gerekli olmadıkça evinizden çıkmayın' uyarısı yaparken, bilinçli olmanın kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Evde korona virüsten korunma tedbirleri

Dr. Işık: "Bilinçli olmak kritik öneme sahip"

İZMİR - Korona virüse karşı yetkililer 'Gerekli olmadıkça evinizden çıkmayın' uyarısı yaparken, bilinçli olmanın kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, evde korona virüsünden uzak durmak için alınması gereken önlemleri açıkladı.

Korona virüse karşı ülkelerin aldığı önlemlerin yanı sıra bireylerin de alabileceği önlemler büyük öneme sahip. Bu önlemlerin başında evden çıkmamak geliyor. Virüsün yayılmasını en aza indirgemek için alınan bu önlemin yanında da hijyen ve mesafe de virüse karşı mücadelede önem taşıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Virüsün daha çok kapalı ve sık kullanılan ortak alanlarda temas yoluyla geçtiğinin altını çizdi. Dr. Erdemir, "Virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu yerler kapı kolları, asansör düğmeleri, tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanları. Bu bölgelere dokunduktan veya buralarda bulunduktan sonra el hijyenimize çok dikkat etmeliyiz. Elimizi en az 20 saniye boyunca doğru şekilde yıkamalıyız. Virüste temas yoluyla bulaş daha yaygın. Öksürme veya hapşırma yoluyla buluşan virüs, insanlarla 1.5 metreden daha uzaksanız bulaş olmuyor yine de birlikte geçirilen zaman arttıkça bulaş riski de artıyor" dedi.

Solunum yolu rahatsızlığı bulunanlar daha ağır geçiriyor

Korona tanı testlerinin şüpheli vakalara yapıldığına dikkat çeken Işık, "Testler şüpheli vakalara yapılıyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı bulgularından birisi olan hastalara akciğer filminde de bulgu varsa hemen test yapılması gerekiyor. İlk testin negatif gelmesi hastanın Korona virüs taşımadığı anlamına gelmiyor, şüpheli durum devam ediyorsa test tekrarlanabilir. Hastalık öksürük ile başlıyor, ateş sonradan oluşuyor. Ateşin 38 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Ateş ve öksürük, yaygın kas ağrıları ve yorgunluk varsa doktora gidilmesi kesinlikle ihmal edilmemeli. Astım ve KOAH hastaları bu hastalığı daha ağır bir tabloda geçiriyorlar. Herkes kendi hijyenine, el temizliğine dikkat edecek, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak duracak,tokalaşma,öpüşme ve sarılmadan uzaktan selamlaşacak. Mümkünse İnsanlarla 1.5 metreden daha yakın mesafede temas kurulmayacak" diye konuştu.

"Bilinçli olmak kritik öneme sahip"

Korona salgının önüne devletin ve vatandaşın alacağı önlemlerle önüne geçilebileceğine vurgu yapan Işık, şunları söyledi; "Bu salgın sadece devletin alacağı önlemlerle başa çıkılacak bir durum değil; İtalya'da da maalesef bunun örneğini gördük. İtalya'da yerlerden kaçan insanlar nedeniyle hastalığın bu denli yayıldığı görüşü hakim. Halkın bilinçli olması bu yüzden gerçek anlamda kritik derecede öneme sahip. Dışarıya çıkmamız gerektiğinde dışarıdan geldiğimizde ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Aynı zamanda dışarıdan eve girdiğimizde kıyafetlerimizi çıkartıp, 60-90 derece arası ısılarda normal deterjanla yıkamamız COVID-19 riskini azaltmayı sağlıyor. Evdeki ortak alanları çamaşır suyu ile temizleyerek virüsten arındırabiliriz. Eve ayakkabılarımızla girmemeliyiz. Bilinçli önlem alarak ve gereksiz panik yaratmayarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımızı koruyabiliriz."

Evde korona virüsten korunma tedbirleri

Erdemir, İtalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:56 Kaynak: İHA

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