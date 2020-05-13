Evde kumar oynarken yakalanan 24 kişiye 105 bin lira ceza - Son Dakika

TOKAT'ın Zile ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 24 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ve kumar oynamaktan toplamda 105 bin lira para cezası kesildi. Bir kişi kaçmak isterken balkondan atlayarak yaralandı. Zile ilçesinde polis ekipleri Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta C.D.'ye ait ikametinde kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görenlerden F.K. ikametin 2'nci katında bulunan balkondan atlamak isterken yarlandı. Yaralı F.K. Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 24 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu kişilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 105 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatan ev sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.