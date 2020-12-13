Evde kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

Evde kumar oynarken yakalandılar
13.12.2020 12:33
Eskişehir'de bir evde kumar oynarken yakalanan 5 şüpheliye para cezası uygulandı.
Eskişehir'de bir evde kumar oynarken yakalanan 5 şüpheliye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, 71. Evler Mahallesi Samuray Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, bir odanın içerisinde 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilere kumar oynamaktan 4 bin 900 lira para cezasının kesilmesinin yanı sıra "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Ev sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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