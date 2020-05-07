Evde kumar oynayan 10 kişiye, 32 bin lira para cezası - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda kumarhaneye çevrilen eve baskın yapıldı. Ev sahibi E.A. adlı kadın ile birlikte kumar oynadığı öne sürülen 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'na muhalefet ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymamaktan toplam 32 bin 825 lira idari para cezası uygulandı. E.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalyan Mahallesi'ne oturan E.A.'nın evini kumarhaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 5 katlı binanın teras katına operasyon düzenledi. Operasyonda E.A. ve kumar oynadığı öne sürülen 9 kişi yakalandı. İçeride 18 deste iskambil kağıdı ve şüphelilerin üzerinden 21 bin lira ele geçirildi. E.A. ve 9 kişiyi sosyal mesafeyi korumadıkları için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymamaktan toplam 21 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca E. A. hakkında 'kumar oynanması için yer temin edip, imkan sağlaması' suçundan yasal işlem başlatıldı. Diğer 9 kişi hakkında da kumar oynadıkları için Kabahatler Kanununa muhalefet suçundan da toplam 11 bin 25 lira para cezası daha uygulandı. ?