Evde kumar oynayanlara 30 bin TL para cezası - Son Dakika

Evde kumar oynayanlara 30 bin TL para cezası

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekiplerince yapılan baskında 7 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekiplerince yapılan baskında 7 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gelen ihbar üzerine belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, A.G., T.Ç., S.O., A.B., İ.S., İ.K. ve M.Z.C.'nin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan aramada havalandırma boşluğuna atılı vaziyette 14 açılmamış iskambil kağıdı destesi, 25 oyun pulu, 103 iskambil kağıdı ele geçirdi.Olayla ilgili 7 kişiye gerekli adli işlemlerin yanı sıra 30 bin 625 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti