Evde lastik değiştirme hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Genel Evde lastik değiştirme hizmeti - Son Dakika

Evde lastik değiştirme hizmeti

6 saat önce

Evde lastik değiştirme hizmeti Yasal zorunluluk sona erdi, aracı evden alma dönemi başladı Korona virüs salgını sonrası lastikçilerde evden hizmet dönemi başladı 1 Nisan tarihi itibari ile sona eren zorunluk kış lastiği uygulaması sonrası korona virüs (Covid-19) nedeni ile evden çıkamayanlar...

Evde lastik değiştirme hizmeti

Yasal zorunluluk sona erdi, aracı evden alma dönemi başladı

Korona virüs salgını sonrası lastikçilerde evden hizmet dönemi başladı

KÜTAHYA - 1 Nisan tarihi itibari ile sona eren zorunluk kış lastiği uygulaması sonrası korona virüs (Covid-19) nedeni ile evden çıkamayanlar için lastikçiler evden hizmet dönemini hayata geçirdi.

Zorunluğu kış lastiği uygulamasının 1 nisan itibari ile bitmesine rağmen korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmayan vatandaşların lastiklerini değiştirmelerini kolaylaştırmak amacı ile Kütahya'da lastik işletmecileri isteyen müşterilerin araçlarını evlerinden alıyorlar ve lastik oteldeki yaz lastiklerini kış lastikleri ile değiştiriyorlar.

Müşterilerimiz evlerinde kalsın hizmet ayaklarına gelsin diyen işletmeci Oğuz Kaygısız "Malum olduğu gibi 2 ayı aşkındır tüm dünya olarak korona virüs (covid-19) ile uğraşmaktayız. Kütahyalılar yetkililerin evde kalın çağrısına uyuyor ve zorunlu olmadıkça çıkmıyorlar. Zaten çıkmak zorunda kalanlara ve anlaşmalı kurumlara bizler diğer esnaf arkadaşlarımız ile hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız bizleri arıyorlar ve araçlarını evlerinden alıyoruz ve lastik oteldeki yaz lastikleri ile kış lastiklerinin değişimlerini yapıyoruz, araçlarını dezenfekte yaptıktan sonra araçlarını bulunduklarını yere teslim ediyoruz. Bu hassasiyete tüm esnaf arkadaşlarımız uyuyor ve evlerinden çıkmayan yada çıkamayan müşterilerimize bu hizmeti veriyoruz. Şimdi mevsim olarak artık kış mevsimi bitti. Nisan ayı itibari ile de ticari araçların kış lastiği uygulaması da sona erdi. Bizim lastikçilerin tabiri ile kış lastiği en kötü yaz lastiğidir. Çünkü kış lastiği fren mesafesini uzatır, yakıt tüketimini artır ve araçta ön takımı yorar bu neden ile artık bizlerde yaz lastiğin değiştirmelerini öneriyoruz. Değiştiremeyen vatandaşlar ise yollarda hız limitlerini %30 kadar azaltmaları gerekiyor." dedi.

Evde lastik değiştirme hizmeti

Kütahya, 1 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:01 Kaynak: İHA

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