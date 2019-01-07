Son Dakika Haberleri: Evde Mahsur Kalan 7 Aylık Bebek İçin Ekipler Seferber Oldu

Evde Mahsur Kalan 7 Aylık Bebek İçin Ekipler Seferber Oldu

1 saat önce

Evde mahsur kalan 7 aylık bebek için ekipler seferber oldu Bursa'da rüzgarın kapıyı kapatmasıyla evde mahsur kalan 7 aylık bebek için ekipler seferber olduBURSA - Bursa'da anne ve babasının markete gitmek için evden çıktığı esnada rüzgarın etkisiyle kapanan kapı 7 aylık bebeği evde mahsur bıraktı.

Evde mahsur kalan 7 aylık bebek için ekipler seferber oldu
Bursa'da rüzgarın kapıyı kapatmasıyla evde mahsur kalan 7 aylık bebek için ekipler seferber oldu

BURSA - Bursa'da anne ve babasının markete gitmek için evden çıktığı esnada rüzgarın etkisiyle kapanan kapı 7 aylık bebeği evde mahsur bıraktı.
İnegöl ilçesinde 7 aylık Meryem bebeği markete giderken yanlarında götürmek için hazırlık yaptı. Aile markete gitmek için hazırlık yaptıkları sırada açık olan evin dış kapısı rüzgarın etkisiyle bir anda kapandı. Anahtarları evde kaldığı için kapıyı açamayan aile mahsur kalan bebekleri için telaşa kapıldı. Hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber veren aile 7 aylık bebeklerinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri merdivenle balkondan eve girerek kapanan kapıyı açtı. Bebeklerine kavuşan aile büyük bir mutluluk yaşarken ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, Anne, Bebek, 3. Sayfa
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