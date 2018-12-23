Son Dakika Haberleri: Evde Mahsur Kalan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Evde Mahsur Kalan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

2 saat önce

ADIYAMAN'da evde tek başına kalan Ela Atalay (8), kilitlediği kapıyı açamayınca, içeride mahsur kaldı.

Evde Mahsur Kalan Çocuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ADIYAMAN'da evde tek başına kalan Ela Atalay (8), kilitlediği kapıyı açamayınca, içeride mahsur kaldı. Çağırılan itfaiye ekipleri, merdivenle balkondan girip, kapıyı açarak Atalay'ı kurtardı.

?Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde medyada geldi. Ela Atalay, annesi alt kat komşuya inince açık olan kapıyı kilitledi. Bir süre sonra eve gelen anne, kapının kilitli olduğunu fark edip, kızından açmasını istedi. Ancak Ela Atalay, kapıyı açmayı başaramadı. Bunun üzerine anne, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, merdivenle balkondan girip, kapıyı açtı. Korktuğu için gözyaşlarına boğulan küçük çocuğu annesi teselli etti. 

FOTOGRAFLI - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:09 Kaynak: DHA

Mara, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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