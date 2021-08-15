Evde mahsur kaldı, helikopterin görmesi için çatıdan Türk bayrağı salladı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce yaşanan sel felaketinden kurtulan vatandaşlar, o anları anlattı. Kimi vatandaş mahsur kaldıkları evde helikopterin kendilerini görmesi için çatıdan Türk bayrağı salladıklarını söylerken, kimi ise suyun dağ gibi büyüyerek geldiğini belirtti.

Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.

"Merdivenlerden yüzerek aşağıya geldik"

Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla evlerinde temizlik çalışması yapıyor. Sel felaketi sırasında evde olduğunu söyleyen Remzi Tekin, "Su geldi, orman işletme müdürlüğünün kulübesinden buraya doğru su gelirken ben arabamı alıp götürmek istedim. Hanımım kızdı, beni bırakmadılar. Arabamız da suyla birlikte gitti. Felaketin felaketi işte. Evimizin içi su doldu, derdimizi anlatamadık. Korktum. Bundan nasıl korkmazsınız? Ben aşağıya inip iyi ki de arabayı götürmemişim. Yoksa bende suyla birlikte gitmiştim. Evden çıkamadık, alt kat su dolu kötü kokuyor. Merdivenlerden yüzerek aşağıya geldik" dedi.

"Bizi görsünler diye Türk Bayrağı salladık"

Çok duygulandığını belirten Tekin, "Bizi kurtarsınlar diye helikopter istemiştim. Helikopterle anlaşamadık bir türlü. Helikopterin görmesi için yukarıdan Türk Bayrağı salladık. Helikopterde gelemedi" dedi.

"Evden çıksaydım kurtulamazdım"

4 katlı binada yalnız yaşadığını dile getiren Fatma Şen (88), "Öğleden sonra bir anda oldu. Kıyamet kopuyor sandım ben nerden bileyim. Anlayamadık hiçbir şey. Kimse yok binada benden başka. Bir kadın vardı o da ağlaya ağlaya kaçtı. Evimde hasar yok ben 4. katta oturuyordum. Dışarı çıkmadım hiç hep evdeydim. Evden çıksaydım kurtulamazdım. Çok korktum. 'Nereye gideceğiz? Öleceğiz Allah'ım' dedim, dua ettim. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. 88 yaşıma geldim, böyle bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Su dağ gibi geldi"

Şiddetli yağışın ardından aracını garajına park eden ama sel sırasında aracı büyük hasar gören Vahit Güleryüz, "Aracımı ben içeriye almıştım, böyle olacağını bilmiyordum ki. Arabayı aldım, yarım saat sonra bir çığıltı koptu. İnsanlar kaçmaya başladı. Kaçmasam 8 dakikada boğulacaktım. Su aniden geldi. Ağır ağır gelmedi. Dağ gibi geldi. Kaçamayan boğuldu. Ben kapının önündeydim, baktım su geliyor kaçtık. Anlatacak gibi değil" şeklinde konuştu. - KASTAMONU