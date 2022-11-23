Elazığ'da evinde mahsur kalıp vinçle balkondan kurtarılan adam, işe gidemeyince çıkışı verildi - Son Dakika
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Elazığ'da evinde mahsur kalıp vinçle balkondan kurtarılan adam, işe gidemeyince çıkışı verildi

23.11.2022 22:55

Elazığ'da kapı kilidi bozulan evde mahsur kalan 2 çocuklu aileyi itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. Evde mahsur kalan ve işe gidemeyen Cebrail Altunbaş, işten çıkarıldı. Patronlarına seslenen Altunbaş, "Mağduriyetimi görüyorsunuz ben herhangi bilinçli bir şekilde buradan çıkmamazlık yapmadım" dedi.

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Altunbaş, sabah işe gitmek için kalktığında kapıyı açamadı. Evinin kapısının kilidinin bozulduğunu fark eden Altunbaş, yardım çağırmak için telefonuna sarıldı. Yaklaşık 6 saat boyunca hiç kimseden geri dönüş olmayınca Altunbaş, çareyi jandarma ve itfaiye ekiplerinde buldu.

KAPILAR AÇILINCAYA KADAR KOMŞULARINDA KALACAKLAR

Site çalışanlarının da kapıyı açamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cebrail Altunbaş'ı, eşini ve iki çocuğunu, balkona uzatılan merdiven yardımıyla evden çıkardı. Evden çıkamadığı için işe gidemeyen Cebrail Altunbaş, ayrıca iş yerinden gelen telefonla şoka uğradı. İddiaya göre iş yeri, Altunbaş'ın işten çıkarılacağını kendisine iletti. Patronlarına seslenen Altunbaş, istemeyerek böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ailenin evlerinin kapısı açılıncaya kadar komşularında konaklayacağı öğrenildi.

"KAPIM AÇILMADI"

Yaşadığı durumu anlatan Cebrail Altunbaş, "Bir buçuk yıldır burada oturuyorum. Dün gece saat 2 gibi işten gelip kapımı kilitledim. Bu sabah saat 11'de kalkıp işe gidecektim. İş yeri servisim aşağıda beni beklerken kapıyı açmaya çalıştım ama kapım açılmadı. Site yönetimi ve diğer yerleri aradım yapacağımız bir şey yok dediler. Ben de çareyi jandarma ve itfaiyede buldum. Sağ olsunlar itfaiye ve jandarma imdadımıza yetişti, çocuklarımı ve beni aşağı indirdi.

"İKİ ÇOCUK BABASIYIM MAĞDURUM"

Çocuklarımı ve eşimi karşı komşuma bıraktım ben de kapım açılsın diye çilingir çağırmaya gideceğim. İş yerimden bana telefon geldi. 'Biz bu durumu kabul etmiyoruz yarın çıkış imzanıza gelin' dediler. Ben buradan iş yerime ve patronlarıma sesleniyorum. Mağduriyetimi görüyorsunuz ben herhangi bilinçli bir şekilde buradan çıkmamazlık yapmadım. İtfaiye ve jandarma ekipleri sayesinde dışarı çıktım. Jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederim. Beni işten çıkarmasınlar sonuçta iki tane çocuk babasıyım bu mağduriyetimi görürseler memnun olurum" dedi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Cebrail, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da evinde mahsur kalıp vinçle balkondan kurtarılan adam, işe gidemeyince çıkışı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da evinde mahsur kalıp vinçle balkondan kurtarılan adam, işe gidemeyince çıkışı verildi - Son Dakika
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