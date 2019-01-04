Evde Makarna Hamuru Nasıl Yapılır | 3 Renkli Makarna Tarifi ????
15 dakika önce
Evde makarna hamuru nasıl yapılır? Dışarıdan satın almak yerine makarnayı kendi mutfağınızda da yapabilirsiniz.
Evde makarna hamuru nasıl yapılır? Dışarıdan satın almak yerine makarnayı kendi mutfağınızda da yapabilirsiniz. Makarna hamurunu hazırladıktan sonra da 3 renkli çok lezzetli makarna yapıyoruz. Hem evde makarna hamuru nasıl yapılır hem de 3 renkli makarna tarifi bir arada.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:19 Kaynak: Youtube
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