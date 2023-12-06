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Evde mangal yaparken zehirlenen adam hayatını kaybetti, 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Evde mangal yaparken zehirlenen adam hayatını kaybetti, 3 kişi hastanelik oldu

Diyarbakır'da evde mangal yaparken karbonmonoksit gazından zehirlenen İzzettin Çiftçi yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin karısı ve 2 torunu ise tedavi altına alındı.

06.12.2023 - 08:47,  Güncelleme: 08:49
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Diyarbakır'da evde mangal yaparken karbonmonoksit gazından zehirlenen İzzettin Çiftçi (72) yaşamını yitirdi, eşi Remziye Çiftçi (67) ve 2 torunu tedaviye alındı. Remziye Çiftçi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sur ilçesine bağlı kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde İzzettin Çiftçi, eşi Remziye Çiftçi, kız torunları E. Çiftçi (4) ve E. Çiftçi (3) ile evde mangal yaparken karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftçi ailesi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İzzettin Çiftçi, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Evde Mangal Yaparken Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Remziye Çiftçi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, durumları daha iyi olan torunlarının tedavisine ise Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi. İzzettin Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Evde mangal yaparken zehirlenen adam hayatını kaybetti, 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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