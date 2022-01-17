Evde ne bulduysa çalmış - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde girdiği evden 88 parça eşya çalan yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlık olayının şüphelisinin yabancı uyruklu H.D. olduğunu tespit etti. H.D.'nin ikametinde yapılan aramada, evden çaldığı belirlenen televizyon, elektrikli süpürge, blender, 2 adet ayaklı vantilatör, elektrikli su ısıtıcı, 3 adet tencere seti, 3 adet büyük boy halı, 4 adet battaniye, 1 adet mutfak robotu, 1 adet ütü, 1 adet su ısıtıcısı, 6 adet fincan takımı, 3 adet cezve seti, 2 adet çamaşır sepeti, 4 adet tepsi, 1 adet çeyiz seti, 2 adet kilim, 2 adet perde, 25 adet çarşaf, 23 adet tabak çatal kaşık seti olmak üzere toplam 88 adet eşya ele geçirildi.

Şüpheli H.D. gözaltına alındı. - HATAY