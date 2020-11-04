'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım' - Son Dakika

'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'

04.11.2020 13:20
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım', System.String[]

İZMİR'de, depremde büyük hasar gören 4 bloklu Barış Sitesi'nde oturan Türkan Muharremoğlu (77), hasarlı binada bulunan evinin kontrollü yıkımını izledi.

İZMİR'de, depremde büyük hasar gören 4 bloklu Barış Sitesi'nde oturan Türkan Muharremoğlu (77), hasarlı binada bulunan evinin kontrollü yıkımını izledi. Aynı apartmandaki ayrı dairelerde 2 kızının yaşadığını söyleyen Muharremoğlu, "Allah'tan evde kimse yoktu. Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Evde olsalardı 4- 5 yakınımı kaybetmiş olacaktım" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların yıllarca yaşadığı ve hatıraları bulunan evlerinde yıkıma neden oldu. 4 bloktan oluşan ve 3 bloğunda büyük hasarın oluştuğu Barış Sitesi'nde arama- kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından, kontrollü yıkım işlemlerine başlandı. Yıkıntıların arasında ortaya çıkan fotoğraf albümleri de dikkat çekti. Barış Sitesi'ndeki evinde deprem sırasında namaz kıldığını anlatan Türkan Muharremoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir sallantı hissettim. Ama her zamanki gibi küçük depremlerden sandım. Hızlanınca salon kapısına gittim. Sanki bir kuvvet beni yükseltti ve kendimi sokak kapısında buldum. Kapıyı zorlukla çeke çeke açmayı başardım. Kızım 3'üncü kattaki evinde temizlik yapıyordu. Cam siliyordu, acaba aşağı mı düştü, diye düşündüm. Onun katına indim, seslendim beni duydu. 'Anne ben hayattayım sen aşağı in' dedi. Merdivenden inerken ayağım boşluğa düştü. Bir yere düştüm, cankurtaranlara bağırmaya başladım. Komşum beni buldu, ekiplerden birkaç kişi beni kucaklayarak kaldırdı. Allah onlardan razı olsun."'3 DAİREMIZ VARDI, HEPSI YIKILIYOR'Depremden 2 kızı, damatları ve torunlarının da yara almadan kurtulduğunu anlatan Muharremoğlu, "Diğer kızım da evde değilmiş. Bizim bu apartmanda 3 dairemiz var. Şimdi hepsi yıkılıyor. Ben artık dondum, ağlayamıyorum. Oysa öyle sulu gözlüydüm ki en ufak bir şeyde ağlardım. Çocuklar 'çarşaf getir anneme şimdi ağlayacak. Burası sel götürür' derlerdi. Ama artık göz pınarlarım kurudu. Hiçbir şey hissetmiyorum" dedi.

Oturdukları apartmanın altının boş olduğunu ve depo olarak kullanıldığını ifade eden Muharremoğlu, apartman sakinleri olarak zaman zaman orada bir araya geldiklerini söyledi. İkinci katta oturan kızının evinin yerin dibine çöktüğünü dile getiren Muharremoğlu "Allah'tan evde kimse yoktu. Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım" diye konuştu.


'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'
'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım'

Arama Kurtarma, Seferihisar, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Evde olsalardı 4-5 yakınımı kaybetmiş olacaktım' - Son Dakika


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