'Evde olsanız da hareket edin' - Son Dakika
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'Evde olsanız da hareket edin'

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı 'evde kal' çağrıları sürerken, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmamaları nedeniyle kas oranlarının azalıp, yağ oranlarının artabileceğini belirten fitness ve pilates eğitmeni Filiz Erdur, evde basit egzersizler yapılabileceğini ve hareketsiz...

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KORONAVİRÜSE karşı 'evde kal' çağrıları sürerken, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmamaları nedeniyle kas oranlarının azalıp, yağ oranlarının artabileceğini belirten fitness ve pilates eğitmeni Filiz Erdur, evde basit egzersizler yapılabileceğini ve hareketsiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgın nedeniyle bu kişiler de gerekmedikçe sokağa çıkmamaya başladı. Uzun süre evde vakit geçiren vatandaşların hareketleri kısıtlandı. Gün içinde bir süre yürüyen farklı fizksel aktivitelerle vücudun dinç kalması sağlanırken, uzmanlar evde kalınan süreçte aynı oranda hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu duruma dikkat etmemek ve hareketleri azaltmak farklı sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Uzmanlar, evde kalınan süreçte basit egzersizlerle vücut aktivitelerinin artırılabileceğini belirtti.

'YEMEK YAPARKEN AYAKTA DURMAK BİLE FAYDALI'

Dışarı çıkmayan her yaştan bireyin sağlıklı olmaları için ev içinde daha çok hareket etmesi gerektiğini söyleyen basketbol antrenörü, fitness ve pilates eğitmeni Filiz Erdur, evde yemek yaparken bile ayakta geçirilen sürenin faydalı olduğunu kaydetti. Vücut aktivitelerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Erdur, beslenme saatlerine de dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu. Erdur, "Özellikle evlerinden hiç çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar basit egzersizler yaparak hareketlerini artırabilirler. Kas oranlarının azalıp yağ oranlarının artmaması için daha fazla hareket etmeleri gerekir. Aksi taktirde çok hareketsiz kaldıklarında eklemlerinde büyük sıkıntı yaşayabilirler. Yağ oranları arttığı için kalple ilgili sorunlar başlayabilir. Tansiyonu olanların çok hareketsiz kalmaları da sağlıkları açısından büyük risk anlamına gelir. Çok az da olsa evde hareket etsinler" diye konuştu.

BU EGZERSİZLERİ UYGULAYIN

Evde yapılabilecek basit egzersizler konusunda da bilgiler veren Filiz Erdur, dirençli esnek egzersiz bantları olarak bilinen thera bantların çok kullanışlı olduğunu anlattı. Bu bantlara sahip olanların bununla, olmayanların ise evdeki eşarp, tülbent ya da kilotlu çoraptan yararlanarak bazı hareketleri rahatlıkla yapabileceğini kaydeden Erdur, "Özellikle külotlu çorap esnek olduğu için bununla bazı hareketleri gayet rahat yapabilirler. Kolları yukarı kaldırıp derin nefes alarak başlayabilirler. Yukarıda ufak ufak kollarını yanlara açabilirler. Göğüs hizasında aynı hareketi tekrarlayabilirsiniz. Dizlerinizde bir sıkıntı yoksa çömelme olarak bilinen squat hareketi ile ön bacak, arka bacak ve kalça kaslarının yanında bel, baldır, sırt ve karın kaslarını da etkili bir şekilde çalıştıran egzersizi yapabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha bacağa yük binmiş olur. Son olarak thera bandı ayak ucuna alarak esneme hareketleri yapılabilir" dedi.

Tansiyon hastalarının evdeki egzersizleri yaparken biraz daha dikkatli olmalarını isteyen Erdur, yerde yapılabilecek bazı egzersizlerle ilgili ise şunları anlattı:

"Yerde yatarak yapılabilecek hareketler için tansiyon hastaları başlarının altına bir yükselti koyabilirler. Evde top varsa top kullansınlar yoksa bir minderi kalçalarının altına koyup dizlerini bükerek karın egzersizi yapabilirler. Sandalyeye tam oturmadan oturma kalkma hareketi de vücudu çok yönlü çalıştıran bir harekettir. Yatar pozisyonda olduklarında bacaklarının arasında bir top koyarak kalçalarını yukarı kaldırıp indirebilirler. Günde sadece 20 dakika bu hareketleri yapmaları yeterli olabilir. Bu egzersizleri mutlaka uygulayın."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:25 Kaynak: DHA

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