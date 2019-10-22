Son Dakika Haberleri: Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı

Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı

13 dakika önce

Aksaray'da üç gün önce evde ölü olarak bulunan 2 gencin, açık unutulan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı, System.String[]

Aksaray'da üç gün önce evde ölü olarak bulunan 2 gencin, açık unutulan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Olay, 19 Ekim Cumartesi akşamı Ortaköy ilçesi, İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaş'ı ve yanına misafir olarak gelen arkadaşı Ayşe Eşin (23) ile birlikte kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Kendilerinden haber alamayan arkadaşlarının polise haber vermesi üzerine evde cansız bedenleri bulunan 2 gencin, piknik tüpünde çay demledikleri sonrasında tüpü açık unuttukları belirlendi. Otopsi için hastaneye kaldırılan Abdulahat Bulakbaşı ve Ayşe Eşin'in piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri tespit edildi. Öte yandan, evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can/İHA)

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esra Erol'un programına çıkan Ali Keskin, evini bastığı husumetlisi tarafından öldürüldü
Sinema sektöründe önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen annenin feryadı: Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum Oğlunun boğazının kesildiğini gören anne: Kör olası gözlerim görmeyeydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]