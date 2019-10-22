Son Dakika Haberleri: Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı

Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı

40 dakika önce

Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktıAKSARAY - Aksaray'da 3 gün önce evde ölü olarak bulunan 2 gencin, açık unutulan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı

AKSARAY - Aksaray'da 3 gün önce evde ölü olarak bulunan 2 gencin, açık unutulan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Olay, 19 Ekim Cumartesi akşamı Ortaköy ilçesi, İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaş'ı ve yanına misafir olarak gelen arkadaşı Ayşe Eşin ile birlikte kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Kendilerinden haber alamayan arkadaşlarının polise haber vermesi üzerine evde cansız bedenleri bulunan 2 gencin, piknik tüpünde çay demledikleri sonrasında tüpü açık unuttukları belirlendi. Otopsi için hastaneye kaldırılan Abdülahad Bulakbaşı ve Ayşe Eşin'in piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

Öte yandan, evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:06 Kaynak: İHA
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