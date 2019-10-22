Son Dakika Haberleri: Evde ölü bulunan 2 kişinin zehirlendikleri ortaya çıktı
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Evde ölü bulunan 2 kişinin zehirlendikleri ortaya çıktı

1 saat önce

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde evde ölü bulunan Abdulahat Bulakbaşı (26) ve arkadaşı Ayşe Eşin'in (23) gaz sızıntısı sonucu zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Evde ölü bulunan 2 kişinin zehirlendikleri ortaya çıktı, System.String[]

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde evde ölü bulunan Abdulahat Bulakbaşı (26) ve arkadaşı Ayşe Eşin'in (23) gaz sızıntısı sonucu zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yol yapım firmasında iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Abdulahat Bulakbaşı'nın evinde gelen kokular üzerine komşusu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, içeriden gelen koku üzerine itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdı. İtfaiyenin müdahalesiyle kapıyı açıp içeri giren polis ve sağlık görevlileri Bulakbaşı ile evde misafir olarak bulunan Ayşe Eşin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede Bulakbaşı ve Eşin'in vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmadı. Muftaktaki incelemede ise gaz sızıntısı yaşandığı belirlendi. Abdulahat Bulakbaşı ve Ayşe Eşin'in yapılan ilk otopsisinde zehirlendikleri ortaya çıktı. Olayla ilglii soruşturma sürerken, evde yapılan aramada ise bir miktar esrar bulundu.


Aksaray, Ortaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:22 Kaynak: DHA
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