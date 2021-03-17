Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası - Son Dakika

Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası

17.03.2021 22:51

Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası Teyze Nuran Esen: " Sanal para kayıpları oldu.

Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası

Teyze Nuran Esen:

" Sanal para kayıpları oldu. Onu kimse oynamasın, bilmeyenler hiç oynamasın"

"Çok dürüst mükemmel bir aileydi, herkes söylerdi ve sevilirlerdi, hele Mustafa daha çok severlerdi"

Evlerinde ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri alındı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lüks villada ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri yakınları tarafından morgtan alındı. Teyze Nuran Esin, kardeşinin ailesinin özellikle de Mustafa'nın çok sevilen bir genç olduğunu belirterek, "Sanal para kayıpları oldu. Onu kimse oynamasın, bilmeyenler hiç oynamasın" dedi.

İki gün önce saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386. Sokak üzerindeki bir sitede 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları, durumu siteye yakın bir yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Siteye gelen akrabaların arkadaşı, kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri, girdikleri villada Gülsen Işık Gider (65), Muzaffer Gider (73), Gamze Gider ve Mustafa Gider'in cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre ailenin oğlu Mustafa Gider'in anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Mustafa Gider'in mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile ateşlediği belirlendi. 4 kişilik ailenin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailenin il dışından gelen akrabaları tarafından alınan cenazeler Kurşunlu Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mustafa Gider'in, olayda kullandığı tüfeği bir süre ince internetten aldığı ileri sürüldü.

"Bilmeyen oynamasın"

Mustafa Gider'in teyzesi Nuran Esen, yeğeninin piyasaya 150 bin lira borcunun olmadığını söyledi.

Ablası, eniştesi ve yeğenlerinin cenazesini göz yaşları içinde alan acılı teyze Esin, " Çok dürüst mükemmel bir aileydi. Herkes söylerdi bunu ben değil. Hele Mustafa'yı daha çok seviyorlardı. Demek ki böyle bir şey varmış kaderde. Savcılık araştırmasını bekleyeceğiz. Arkadaşı 35 bin lira borcu olduğunu iddia ediyor. Orası belli değil. Savcılık çalışmasını bekleyeceğiz. Sanal para kayıpları oldu. Onu kimse oynamasın, bilmeyenler hiç oynamasın" dedi.

Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası
Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası
Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası
Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası

Mustafa Gider, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu         
22:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu         
22:34
Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu         
22:17
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
21:14
Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak         
20:58
Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı         
20:41
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 23:08:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei