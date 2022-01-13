Evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı - Son Dakika

Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alınmadı.

Çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden E.K, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayşenur'un doğduğundan beri yüzünü kendisine göstermediklerini söyledi.

Çocuğu öldükten sonra çağrıldığını dile getiren E.K, Ayşenur'un eski kayınvalidesi ile kayınbabasının nüfusuna kayıtlı olduğundan cenazesini teslim alamadığını belirtti.

E.K, çocuğun annesi ile dayısının cezaevinde olduğunu anımsatarak, "Kayınvalidem ortada yok kayıp. 'Ben sizin cenazenizle ilgilenmem' diyor. Şehri terk etmiş. Aradım bize küfretti, hakaret etti, telefonu yüzümüze kapattı." diye konuştu.

Devlet korumasına alınan nüfusuna kayıtlı 4 yaşındaki oğlunu yanına almak istediğini belirten E.K, şöyle konuştu:

"Oğlumu istiyorum, kızımın da cenazesini istiyorum. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse yaşayamam. Hepsinden şikayetçiyim, gereken en yüksek yerlere de şikayet edeceğim. Bilhassa eski kayınvalidemden şikayetçiyim. Çocuğumu ayağından kanepeye iple bağlamışlar. Ayşenur'u benden kaçırmak, bana göstermemek için kendi nüfuslarına almışlar. DNA testi için örnek verdim, kan verdim. Benim devletimizden tek isteğim kızımın cenazesini bana teslim etsinler, onu kendi memleketimde gömmek istiyorum. Bundan sonra oğlum yanımda olsun, onun sağ olduğunu bildiğim için yaşıyorum."

Öte yandan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2019 doğumlu Ayşenur K'nin ölümüyle sonuçlanan olaya dair Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ölen çocuğun annesi K.K. ve dayısı olduğu iddia edilen H.T.Ç'nin kasten öldürme suçundan tutuklandığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur K'nin ölü bulunmasına ilişkin annesi K.K. ile dayısı olduğu belirtilen H.T.Ç. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklanmıştı.