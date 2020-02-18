Evde ölümde, zehirli incirle intihar şüphesi - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, İsa G. (25), evinde ölü bulundu. İsa G.'nin, yanında bulunan ısırılmış haldeki üzerine fare zehri dökülmüş incirden yiyerek intihar ettiği sanılıyor.

Nazilli ilçesinin kırsal Aşağı Yakacık Mahallesi'nde oturan, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen İsa G., dün evde, yakınları tarafından yerde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bekar olan İsa G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İsa G.'nin yanında ise üzerine fare zehri dökülmüş incir bulundu. İntihar ettiği üzerinde durulan İsa G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.