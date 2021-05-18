EVDE OPERA KEYFİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınından dolayı 'Önce Sağlık' ve 'Evde Kal' sloganlarına uyup, sahnelerden uzak kalarak evlerinde izole olan opera sanatçıları, bireysel çalışmalarıyla yeniden enerji topluyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin solistlerinden Aslı Ayan da yeni sanat dönemine bir yandan ev içinde bahçede spor yaparak, bir yandan dünyaca ünlü bestecilerin opera eserleri üzerinde çalışarak hazırlanıyor.

AYAN'IN EVDE OPERA ÇALIŞMASI

Aslı Ayan, pandemi döneminde opera ve bale sanatçısı arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği sahnelerden, seyirciden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşar iken, kapandığı evinde ise opera heyecanını sürdürmeye devam ediyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi olarak pandemi öncesi yoğun ve başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen Aslı Ayan, evdeki yaşantısını, sahneye özlemini şöyle dile getirdi

Şu anki dönem, biz sanatçılar için çok sessiz bir dönem. Salonlardan, sahnelerden, seyircimizden uzak kaldık. Bu dönemi evlerimizde en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Evde çalışırken de çok gürültülü bir mesleği icra ediyor, çok yüksek volümlü ses çıkarıyoruz. Komşularımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde olduğumuz için haliyle motivasyon düşüklüğü yaşıyoruz. Sabah uyanınca önce çok sevdiğim köpeğim 'Çiko'yu bahçede, parkta gezdirip, ardından kahvaltımı yapıyorum. Bu arada yavaş, yavaş egzersiz yaparak sesimi ısıtmaya çalışıyorum. Sesim kıvamını bulunca şimdiye kadar ele almadığım, çalıştığım ama hoşnut olmadığım parçalar üzerinde yoğunlaşıyorum. Repertuarıma yepyeni parçalar katıyorum. Bunların birçoğu gelecekte operada sahnelenmesi planlanan eserler. Şimdiden kendimi sahneye hazırlamış oluyorum.

'SAĞLIKLI RUH, SAĞLIKLI ZİHİN'

Mesleğiyle ilgili yayınları da takip ettiğini aktaran Aslı Ayan, Kısacası müzik tüm günümü dolduruyor, çok mutlu oluyorum. Sağlıklı bir ruh, sağlıklı bir zihin için müzik bana çok iyi geliyor. Ayrıca bu dönemde okuyamadığım kitapları okuyorum, izlemediğim filmleri de izleme fırsatım oluyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emekli sanatçılarından hocam soprano Gül Sabar'ın yazdığı 'Sesimiz' adlı kitap ise bana yol gösteren eser oldu dedi.

'HERKES MÜZİK İLE İÇ İÇE OLSUN'

Herkese müzik ile iç içe olmayı öneren Ayan, Şarkı söylemek sadece sesi çok güzel olanların, ya da çok yetenekli olanların uğraşı değil. Şarkı söylemek herkese iyi gelebilecek bir aktivitedir. Müzik, insan bedenini, ruhunu canlı, enerjik tutan, bize mutluluk veren hormonların salgılanmasını sağlayan bir uğraştır. Müzik dinlemek bile insana huzur, yaşama sevinci veriyor. Pandemi döneminde müzik çalışmalarımı bu kadar rahat yapabilmem, keyifle çalışabilmemden dolayıdır. Pandemi dönemi benim için bir aydınlanma dönemi oldu. Birçok eski eseri de yeniden ele alıp, çalışmak bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı diye konuştu.

'DİSİPLİNLİ ÇALIŞIYORUM'

Şarkı söylemede olduğu gibi sporda da aynı disiplinle çalıştığını aktaran Ayan, Müzik insana nasıl yaşama sevinci veriyor ise spor da aynı heyecanı yaşatıyor. Sporu hayatımın her döneminde yaptım, bu dönemde de hiç aksatmadım. Sporun şarkı söylememe olumlu etkisi olduğunu gördükçe hayatımda daha çok yer alması için uğraşıyorum dedi.