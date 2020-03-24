Evde oturup koronavirüsten korunan Gökçeadalılara evde ücretsiz film hizmeti - Son Dakika

Dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) unvanına sahip Gökçeada'da yaşayanlar belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile evde kalıp hem virüsten korunuyor hem de evden çıkmamaya söz vermeleri durumunda ücretsiz film ve dizi izliyor.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından alınan kararlar ile vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Bu kapsamda 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar belediyenin çağrı merkezini arayıp ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda siparişleri kapılarına kadar getiriliyor.

"Evde kal" çağrısına uyanlara internet üzerinden ücretsiz film ve dizi izleme imkanı sunan dijital film-dizi platformu paketleri tanımlanıyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bu kararlar doğrultusunda bir çalışma yaptıklarını belirten Çetin, "Vatandaşlarımızın çarşıdaki, pazardaki, bankadaki tüm işlemlerini Gökçeada Belediyesi olarak kurduğumuz ekip ile gidermeye başladık. Bu sayede vatandaşlarımızın sokağa en az çıkmalarını sağladık. Gökçeada dünyanın en sakin ilk ve tek adası. Bu anlamda izole bir coğrafya olan adada koronavirüsün en az etkiyi yaratması adına da bir önlem oldu çalışmamız." dedi.

"Evden çıkmayacağım, diyene ücretsiz film ve dizi hizmeti"

Yaşlı vatandaşlar dışındakilerin de evlerinden çıkmaması için altyapısı özel bir şirket tarafından yürütülen evden internet ve televizyon ile izlenebilen film ve dizi yayını hizmeti veren uygulamayı başlattıklarını anlatan Başkan Çetin, şöyle devam etti:

"Ben evden çıkmayacağım sözünü verip çözüm masamıza ulaşan tüm vatandaşlarımıza bu ücretsiz uygulamayı açıyoruz. Onlar da diledikleri kadar film ve diziyi evlerinden çıkmadan izliyorlar. Bu sayede evden dışarıya çıkmayı minimize etmiş oluyoruz. Vatandaşlar bize söz verip hem sokağa çıkmıyor hem de evdeki zamanı eğlenceli hale getirmiş oluyorlar. Ayrıca alt yaş grubundaki çocuklarımız için de çeşitli oyuncaklar ile hikaye ve resim kitabı gibi materyalleri dağıtarak evi sokaktan daha eğlenceli hale dönüştürmüş oluyoruz."

"Hastaneye toplu ulaşımı kaldırdık"

Belediye Başkanı Ünal Çetin, sağlık hizmetleri noktasında da her gün ana karadaki hastaneye servisleri bulunduğunu anımsattı.

Bu süreçte hastaneye ulaşım konusunda toplu taşıma yerine taksici kooperatifi ile anlaştıklarına değinen Çetin, şöyle devam etti:

"İhtiyacı olan vatandaşlarımızın Çanakkale'deki sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını taksilerle tek tek yapmaya başladık. Çanakkale'ye sevk olan ya da Çanakkale'deki hastanelere gidecek vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını çözüm masasına başvurup giderebilecek. Ayrıca önlemler kapsamında gemiye binen tüm vatandaşlarımızın isim, soy isim ve iletişim bilgilerini alıyoruz. İlçe Sağlık Kuruluna teslim ediyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluk konusunda bu kişilerle irtibat sağlanmış olunacak."

Çetin, büyük kentlerden Gökçeada gibi sakin yerlere geleceklere çağrıda bulunarak, "Lütfen herkes evinde otursun. Bu süreci en az vaka ile atlatalım." ifadesini kullandı.