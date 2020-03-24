Evde oturup koronavirüsten korunan Gökçeadalılara evde ücretsiz film - Son Dakika
Son Dakika Magazin Evde oturup koronavirüsten korunan Gökçeadalılara evde ücretsiz film - Son Dakika Magazin

Evde oturup koronavirüsten korunan Gökçeadalılara evde ücretsiz film

7 saat önce

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından alınan kararlar ile vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Evde oturup koronavirüsten korunan Gökçeadalılara evde ücretsiz film, System.String[]

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından alınan kararlar ile vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.


Bu kapsamda 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar belediyenin çağrı merkezini arayıp ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda siparişleri kapılarına kadar getiriliyor.


"Evde kal" çağrısına uyanlara internet üzerinden ücretsiz film ve dizi izleme imkanı sunan dijital film-dizi platformu paketleri tanımlanıyor.


Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararları yakından takip ettiklerini söyledi.


Bu kararlar doğrultusunda bir çalışma yaptıklarını belirten Çetin, "Vatandaşlarımızın çarşıdaki, pazardaki, bankadaki tüm işlemlerini Gökçeada Belediyesi olarak kurduğumuz ekip ile gidermeye başladık. Bu sayede vatandaşlarımızın sokağa en az çıkmalarını sağladık. Gökçeada dünyanın en sakin ilk ve tek adası. Bu anlamda izole bir coğrafya olan adada koronavirüsün en az etkiyi yaratması adına da bir önlem oldu çalışmamız." dedi.


"Evden çıkmayacağım, diyene ücretsiz film ve dizi hizmeti"


Yaşlı vatandaşlar dışındakilerin de evlerinden çıkmaması için altyapısı özel bir şirket tarafından yürütülen evden internet ve televizyon ile izlenebilen film ve dizi yayını hizmeti veren uygulamayı başlattıklarını anlatan Başkan Çetin, şöyle devam etti: "Ben evden çıkmayacağım sözünü verip çözüm masamıza ulaşan tüm vatandaşlarımıza bu ücretsiz uygulamayı açıyoruz. Onlar da diledikleri kadar film ve diziyi evlerinden çıkmadan izliyorlar. Bu sayede evden dışarıya çıkmayı minimize etmiş oluyoruz. Vatandaşlar bize söz verip hem sokağa çıkmıyor hem de evdeki zamanı eğlenceli hale getirmiş oluyorlar. Ayrıca alt yaş grubundaki çocuklarımız için de çeşitli oyuncaklar ile hikaye ve resim kitabı gibi materyalleri dağıtarak evi sokaktan daha eğlenceli hale dönüştürmüş oluyoruz."


"Hastaneye toplu ulaşımı kaldırdık"


Belediye Başkanı Ünal Çetin, sağlık hizmetleri noktasında da her gün ana karadaki hastaneye servisleri bulunduğunu anımsattı. Bu süreçte hastaneye ulaşım konusunda toplu taşıma yerine taksici kooperatifi ile anlaştıklarına değinen Çetin, şöyle devam etti: "İhtiyacı olan vatandaşlarımızın Çanakkale'deki sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını taksilerle tek tek yapmaya başladık. Çanakkale'ye sevk olan ya da Çanakkale'deki hastanelere gidecek vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını çözüm masasına başvurup giderebilecek. Ayrıca önlemler kapsamında gemiye binen tüm vatandaşlarımızın isim, soy isim ve iletişim bilgilerini alıyoruz. İlçe Sağlık Kuruluna teslim ediyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluk konusunda bu kişilerle irtibat sağlanmış olunacak."


Çetin, büyük kentlerden Gökçeada gibi sakin yerlere geleceklere çağrıda bulunarak, "Lütfen herkes evinde otursun. Bu süreci en az vaka ile atlatalım." ifadesini kullandı.

Çanakkale, Gökçeada, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:51 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 00:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde oturup koronavirüsten korunan Gökçeadalılara evde ücretsiz film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]