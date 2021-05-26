EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULAN KÜÇÜK VİLDAN, AĞIR YARALANDI - Son Dakika

ADANA'da evde oturduğu sırada sokaktan ateş ateşlendiği iddia edilen tabancayla başından vurulan Vildan Ülker (2), ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Vildan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin Ülker ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki tanıdıkları Emin Oygur'un evine yerleşen aile bugün saat 15.00 sıralarında dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Koşarak dışarı çıkan baba Reşit Ülker, 2 yaşındaki kızı Vildan Ülker'in kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Vildan'ın, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Vildan, hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği ve ardından olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.