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EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI - Son Dakika

EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI

27.07.2021 17:34

BOLU'da, yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren U.Ö. (21) polisin operasyonu ile yakalandı.

BOLU'da, yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren U.Ö. (21) polisin operasyonu ile yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde U.Ö.'nün Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler takip ettikleri U.Ö.?yü eve yaptığı baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar esrarın yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI
EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI
EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI
EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Hint Keneviri, Narkotik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVDE ÖZEL DÜZENEKLE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI - Son Dakika


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