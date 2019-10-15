Son Dakika Haberleri: Evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

36 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde patlama sonucu çıkan yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde patlama sonucu çıkan yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleriyle doğal gaz şirketi yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının çıktığı evde yapılan incelemede, baba ve kızın cesedine ulaşıldı.

Yaralı olarak kurtarılan anne ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Ekiplerin patlamanın nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

Evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi
Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yorum: Adamlar iyi araba yapıyormuş Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]