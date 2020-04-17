Evde patlayan televizyon yangın çıkardı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde televizyonun patlaması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sağlamtaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında Süleyman Cambaz'a ait evde meydana geldi. Cambaz eşiyle birlikte oturma odasında bulunduğu sırada arka odada bulunan televizyonda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyup koşarak odaya gelen aile televizyon ve çevresindeki eşyaların yandığını görünce evden dışarıya kaçtı. Cambaz'ın yardımına koşan komşuları, hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

'ALEVLER BİRDEN ODAYI SARDI'

Yangın çıkan evin bitişiğinde oturan Asil Yılmaz Akçay, Ben aşağıda bahçemde kazıyordum. Kazarken birden bom diye bir ses çıktı. Benim bulunduğum yer ile ev arası yaklaşık 60 metre kadardı. Sesi duyup yaklaşık 60 metre gelene kadar alevler parlayıp odayı evi sardı. Ben hemen komşu yanıyorsun diye bağırdım. Komşum evin yanıyor diye bağırdım.Sonra hemen benim çocuğa seslenip itfaiyeyi aramasını söyledim. Bizde komşular olarak müdahale ettik dedi.