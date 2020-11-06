'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar - Son Dakika

'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar

06.11.2020 11:30
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar, System.String[]

MERSİN'de, sosyal medya üzerinden verdikleri 'Evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandıran biri kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de, sosyal medya üzerinden verdikleri 'Evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandıran biri kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yaşayan ev kadını S.D., sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 TL kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına, işe girebilmek için 550 TL yatırdı. Para transferinin tamamlanmasının ardından ilan sahiplerine ulaşamayan S.D., polise şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda ilanı veren 16 şüphelinin kimliğini saptadı. Belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adlı kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçiren dijital materyallerden Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı. Polis, soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar
'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar

Sosyal Medya, Türk Lirası, Mersin, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Evde sabun paketleyerek, para kazanın' ilanıyla dolandırdılar - Son Dakika


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