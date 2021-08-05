Üye Girişi
"Evde saç boyamak tehlikeli olabilir" - Son Dakika

"Evde saç boyamak tehlikeli olabilir"

05.08.2021 11:39

Saç boyama işlemleri sırasında yaşanabilecek alerji gibi durumlara dikkat çekerek uyarılarda bulunan kuaför Hairbysam'ın kurucusu Samet Zili, "Evde saç boyama sonrasında alerji oluşma riski yüksektir" dedi.

Saç boyama işlemleri sırasında yaşanabilecek alerji gibi durumlara dikkat çekerek uyarılarda bulunan kuaför Hairbysam'ın kurucusu Samet Zili, "Evde saç boyama sonrasında alerji oluşma riski yüksektir" dedi.

Londra'da yaşayan ve kurucusu olduğu Hairbysam'de saç tasarım hizmeti veren Samet Zili boyama işleminde alerji gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için uyarılarda bulunarak, "Saçlarında beyaz görmek çoğu kadının istemediği bir durumdur. Kadınlar, beyaz saç gördüğünde veya kendileri saç renklerinde değişim yapmak istediklerinde ilk olarak saç boyatmak için kuaföre gitmeyi tercih etmelidir. Örneğin, İngiltere'de saç boyatmak istiyorsanız, ilk olarak saç derileriniz için alerji testi yaptırmanız gerekir. Bu test olmadan saç boyatma işlemi yapanlara ağır cezalar verilmektedir" diye konuştu.

"ALERJİK DURUMLARIN GÖRÜLME İHTİMALİNİ ARTIRIYOR"

Türk saç tasarımcı Samet Zili kullanılan saç boyaları ve boyama işlemiyle ilgili detayları ise şöyle aktardı:

"Saç boyamada kullanılan boyaların içerisindeki maddeler, ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanılan saç boyalarının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve kaliteli ürünler olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle, çok erken yaşlarda başlayan veya bir ayda birkaç defa yapılan saç boyama işlemleri, deri dahil bütün vücutta alerjik durumların görülme ihtimalini artırıyor. Kalitesiz ürün satın alınarak evde yapılan saç boyama işlemlerinde de bu gibi sağlık sorunları ile karşılaşılması ihtimali yüksektir. Saç rengini sarıya boyatmak isteyen kadınlar açıcı uyguluyor ama bu durum deriye zarar verebiliyor. Ayrıca saçın canlılığı, parlaklığı azalıyor ve saçta ve ciltte yıpranma süreci başlıyor."

ALERJİYE SEBEP OLAN PDP MADDESİ

Samet Zili ayrıca, "Saç boyalarında alerjiye sebep olabilen etken madde PDP (Parafenilendiamin), aynı zamanda geçici yapılan dövmelerde de mevcuttur. Bazı hassas cilde sahip olan kişilerde PDP maddesi, cilt ile ikinci kez temas ettiğinde alerji de başlamış olur. O bölgede kızarıklık, sulanma ve kaşıntı görülebilir. Daha sonra bu bölgelerin enfeksiyon kapma riski de çok yüksektir. Bu yüzden kadınlar profesyonel kuaförler ile çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

SAÇ BOYASI ÇEŞİTLERİNİN HEPSİ ALERJİ YAPAR MI?

Saç boyalarındaki fiyat farklılığının, saç boyası seçimindeki karar sürecini etkilediğini belirten Zili, "Bu durum, kişiden kişiye değişiyor. Ancak cilt sağlığı ve alerji açısından en riskli olan iki çeşit boya vardır. Bunlar organik ve kalıcı saç boyalarıdır. Organik boyalar genellikle hamilelik dönemlerinde kadınların en çok tercih ettiği boya çeşitlerindendir. Bu boyalar, toz veya sıvı halde kullanılabiliyor. Saçta kalma süresi daha uzun olduğu için yan etkileri ve alerjiye maruz kalma ihtimali de daha yüksektir. Kadınların öncelikli olarak kendi doğal saç renklerini kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.


Evde saç boyamak tehlikeli olabilir

Samet Zili, England, Londra, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Evde saç boyamak tehlikeli olabilir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu 11:42 Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu Mısırda hasat zamanı geldi! 11:33 Mısırda hasat zamanı geldi! "Sarı altın" üreticileri bu yılki verimden memnun Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı 11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu 11:05 Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 11:03 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var 10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı 10:21 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı

Son Dakika Haberleri
11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor
11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
11:21 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:10 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
10:42 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti         
11:46
Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü         
11:39
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü         
11:02
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 11:50:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evde saç boyamak tehlikeli olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement