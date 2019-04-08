Evde Saçların Dip Boyası Nasıl Yapılır

Tüp saç boyaları, hazır kutu boyalardan daha az hasar veriyor.

Tüp saç boyaları, hazır kutu boyalardan daha az hasar veriyor. Uygun renginizi bulduktan sonra bir tüp krem boya ve bir tüp oksidan ile gayet güzel hallolur. Kuaföre gitmeye vaktiniz yoksa evde saçlarınızın dip boyasını yapmak çok kolay ve ekonomik. Boya köklere işlerken evdeki işinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Bu kanal, bağımsız bir kanaldır. Keyfim ve kahyam ne isterse onu çekiyorum. "Dürüst" olmak temel prensiptir. İzleyiciye reklam yapılmaz, boş yere hiçbir şey övülmez! Gerçekten ürünü beğendiysem videosunu çekerim! Vlogger'larla aşık atılmaz. Bilinmeyen konularda ahkam kesilmez. Bazen küçük skeçlerle düşündürülür anlayan anlar, anlamayan kendi bilir. Hakaret edenlere cevap verilir. Herkes haddini bilir. . Neden kendi kozmetiklerimi şimdi çıkardım? Çünkü Zamanı geldi! Çünkü yıllardır "bunu sür bunu sürme" demekten yoruldum ve işte sana iyi bir kozmetik deme zamanım geldiği için bu serileri çıkardım. Ürünleri incelemek için www.aysenuryazicishop.com instagramdan takip için www.instagram.com/aysenuryazicikozmetikleri/

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