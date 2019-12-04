Son Dakika Haberleri: "Evde sağlık hizmeti" kapsamında 28 bin hasta ziyaret edildi
Son Dakika Sağlık 'Evde sağlık hizmeti' kapsamında 28 bin hasta ziyaret edildi - Son Dakika

"Evde sağlık hizmeti" kapsamında 28 bin hasta ziyaret edildi

6 saat önce

Kayseri'de, Sağlık Bakanlığının "evde sağlık hizmetleri" kapsamında 28 bin 738 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Kayseri'de, Sağlık Bakanlığının "evde sağlık hizmetleri" kapsamında 28 bin 738 hastaya sağlık hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte 28 bin 738 hastanın, görevli sağlık personeli tarafından 134 bin 363 kez ziyaret edildiği bildirildi.

Açıklamada, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin 14 birim ve bu birimlere bağlı 21 sağlık ekibi tarafından ihtiyacı olan hastanın evinde yapılmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda hasta ziyaretine giden Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, genetik nörolojik tanısı bulunan iki kardeşi evlerinde ziyaret etti.

Kayseri'de bulunan bütün engelli, yatağa bağlı hastalara gerektiğinde evlerinde hizmet verdiklerini aktaran Karaağaç, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak doktorlarımız ve bütün çalışanlarımızla beraber hastalarımıza her türlü tedavi hizmeti sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Karaağaç, Kayseri, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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