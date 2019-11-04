Son Dakika Haberleri: Evde sağlık hizmeti sunanlar bir araya geldi
Son Dakika Güncel Evde sağlık hizmeti sunanlar bir araya geldi

Evde sağlık hizmeti sunanlar bir araya geldi

6 saat önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren evde sağlık hizmetleri ekiplerine yönelik koordinasyon toplantısı düzenledi.

Evde sağlık hizmeti sunanlar bir araya geldi, System.String[]

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren evde sağlık hizmetleri ekiplerine yönelik koordinasyon toplantısı düzenledi.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada toplantıda kentte yürütülen evde sağlık hizmeti çalışmaları ve sahada yaşanılan sorunlara yönelik karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, 2010 yılında kurulan evde sağlık hizmetlerinin, Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşa dokunan en önemli projelerinden birisi olduğunu belirtti.

Evde sağlık hizmetlerinin gönüllük esasına dayanan bir hizmet olduğunu kaydeden Akan, "Burada kimsesi olmayan, yatağa bağımlı ve hareket edemeyecek durumda olan hastalara hizmet ediyoruz. Bu sebeple vicdani bir proje olması açısından önemli bir yeri vardır. 2010 yılından itibaren 33 bin 361 hastaya ulaşıldı. Hala aktif kayıtlı olarak 9 bin 500 hastaya talepleri doğrultusunda hizmet verilmekte olup ekim ayı itibarıyla bin 362 hastaya 3 bin 104 ziyaret gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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