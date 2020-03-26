Evde Sağlık Hizmetleri Birimine gelen çağrı sayısı koronavirüs nedeniyle 6 kat arttı - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin günlük cevaplandırdığı 200 çağrı sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü bireylere ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara sokağa çıkma sınırlandırılması başlamasıyla 6 kat artış göstererek 1200'e çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere verdiği desteği, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylere de vermeye başladı.

Kent merkezinde 33, kırsal ilçelerde ise 13 ekiple gece gündüz demeden Ulusal Çağrı Merkezi'ne başvuran hastaların evlerine enjeksiyon, pansuman, kan tetkikleri, sonda uygulaması gibi ihtiyaç duyulan tıbbi sağlık hizmeti veren birim, 65 yaş ve üstü hastalardan sokağa çıkmak için izin kağıdı ve market alışverişlerinin yapılması yönünde gelen çağrıları yerel yönetimlere ve güvenlik güçlerine yönlendiriyor.

- "Hastaneye gelmelerinin önüne geçmek istiyoruz"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzman Doktor Huriye Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 yaş ve üstüne verdikleri hizmeti yeni tip koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri olarak değiştirdiklerini belirtti.

Ünal, sağlık problemi bulunan hastalara evlerinde yaptıkları müdahale ile hastaneye gelmelerinin önüne geçmek istediklerini söyledi.

Hastaların sağlık problemleri dışında çeşitli taleplerde bulunduklarını da belirten Ünal, "Evden dışarı çıkma konusunda bizlerden izin kağıdı istiyorlar. Böyle bir izin kağıdı vermemekteyiz. Bize market ve eczane ihtiyaçlarını belirtiyorlar. Bu konuda da bize başvuran hastalarımıza yardımcı olmaları için yerel yönetimlere ve kolluk kuvvetlerimize yönlendiriyoruz." diye konuştu.

"Daha hızlı ulaşabilmek için sayılarımızı arttırmaktayız"

Koronavirüs salgını nedeniyle reçete yazımı ile ilgili başvuru sayısının artış gösterdiğine dikkati çeken Ünal, hastaların 1 Mart 2020'de sona eren ilaç raporlarına rağmen yayımlanan genelge doğrultusunda reçeteye gerek duyulmadan ilaçlarını alabileceklerini anımsattı.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü kronik hastaların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, çağrı sayılarında artış olduğunu dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize sınırlandırmadan önce gelen günlük başvuru sayısı 200 civarındayken sınırlandırmadan sonrasında ise günlük başvurumuz 1200'e kadar arttı. Bu açıdan da sahada ekiplerimiz var. Ankara merkezde 33 ekip hastaneler bünyesinde, ilçelerimizde ise 13 ekiple hizmet vermekteyiz.

Bu artan talepler doğrultusunda İl Sağlık Müdürümüzün emriyle ekip sayılarımız ihtiyaç dahilinde her geçen gün artmaktadır. Hastalarımıza daha hızlı ulaşabilmek için sayılarımızı arttırmaktayız."

Salgın nedeniyle, 65 yaş üstü bireylere "EvdeKal" çağrısında bulunan Ünal, "Büyüklerimiz. bizim kültürel mirasımızdır. Çocuklarımız, bizim geleceğimizin ışığıdır. Onların teminatı ve daha uzun süre bizimle olabilmeleri için lütfen evde kalalım." dedi.

Öte yandan, Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 38 33 numaralı telefonu arayarak 7 gün 24 saat taleplerini iletebiliyor.