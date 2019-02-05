Evde Sağlık Hizmetleri Büyümeye Devam Ediyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, il genelinde yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bursa'da 18 hastane, 3 ilçe entegre hastane, 2 ağız diş sağlığı hastanesi ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezinde olmak üzere toplamda 25 Evde Sağlık Hizmeti biriminin bulunduğu bilgisini veren Dr. Akan, "İlimizde 133 personel ve 23 araç ile evde sağlık hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sunuyoruz" dedi.

Kritik Rol Oynuyor

Evde Sağlık Hizmetinin efektif bir şekilde çalışmasının hastanelerin yoğun bakım servislerini önemli ölçüde rahatlattığına dikkat çeken Dr. Akan, "Bizler hasta vatandaşlarımıza evlerinde sağlık hizmetini düzgün bir biçimde veremezsek, hastanelerde yoğun bakım ve palyatif bakım yataklarında yığılmanın da önüne geçemeyiz. Bu yüzden evde sağlık hizmetlerini oldukça önemsiyoruz. 2010 yılından bu yana 29 bin 123 hastamıza evde sağlık hizmeti sunduk. 8 bin 200 vatandaşımıza bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.