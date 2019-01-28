Son Dakika Haberleri: Evde Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Hizmete Başladı

Evde Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Hizmete Başladı

1 saat önce

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Site ek bina bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumluluğu altında beş yataklı ayrı bir birim olarak evde sağlık hizmetleri takibinde olan hastaların takip ve tedavilerinin yapılabilmesi için açılan birim törenle hizmete başladı.

Evde Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Hizmete Başladı, System.String[]
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Site ek bina bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumluluğu altında beş yataklı ayrı bir birim olarak evde sağlık hizmetleri takibinde olan hastaların takip ve tedavilerinin yapılabilmesi için açılan birim törenle hizmete başladı.

Düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Gülfem Türk, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Hasan Tosun, Başhekim Yardımcılarından Dr. Seçkin Özdemir, Uzm.Dr. Levent Eskici, Evde Sağlık Hizmetleri Birim sorumlusu Opr. Dr. Nazan Bitir, Birim Hekimi Dr. Betül Kemal katıldılar.

Tören sonrasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner açıklamasında şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 2011 yılından itibaren sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlük bünyesinde yer alan Koordinasyon Merkezi idaresinde, 8 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve 56 sağlık personeli ile başarıyla sürdürülmektedir. Hizmetler hasta ya da hasta yakınlarının 444 3833 (444 EVDE) numaralı telefon hattını arayarak yaptıkları başvurular doğrultusunda verilmektedir. Edinilen tecrübeler doğrultusunda hizmetlerin üst seviyeye yükseltilmesi için yeni planlamalar ve projeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmektedir. Mobil ekipler tarafından yürütülen bakım ve destek hizmetlerinin, hastanede muayene ve tetkik gereken hastalar için daha verimli ve hızlı sürdürülebilmesi açısından yataklı hizmet ünitesi ile desteklenmesi gereği yönetmelikte yer almaktadır. Evde sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin 21.madde 6. Fıkrasında ' Hastanın sağlık kuruluşundaki muayene, tetkik ve tedavisinin uzun sürmesi ya da sonraki günlere sarkması halinde mağduriyete mahal verilmemesi için ilgili hastaneler bünyesinde kısa süreli tedavilerin yapılabileceği veya uygun bir kliniğe geçiş öncesinde hastanın yatırılabileceği, en az beş yatak kapasiteli, amaca uygun olarak donatılmış "Evde Sağlık Hizmet Ünitesi" oluşturulur.' hükmü yer almaktadır. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 2018 Eylem Planı içinde yer alan 'Evde Sağlık Hizmet Ünitesi' açılması projesi, hazırlıkları tamamlanarak 2019 yılı itibariyle gerçekleştirilmiştir."

Evde Sağlık Hizmet Ünitesinde; yönetmelikte yer alan hususlar çerçevesinde evde sağlık hizmetleri takibindeki hastaların takip ve tedavilerinin yapılması yanında, hasta yakınlarının eğitimi ve sosyal olarak desteklenmesi de sağlanacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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