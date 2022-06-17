Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu - Son Dakika
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Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu

17.06.2022 18:44

ABD'nin Missouri eyaletinde sahibinin evde olmadığı sırada iki köpekten biri ocağın düğmelerini açarak yangın çıkmasına neden oldu.

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Parkville'deki bir evde bulunan iki köpekten biri, mutfağa girerek set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı. Sahibi evde olmayan köpek, patilerini ocağın üzerine koydu ve düğmeleri itince ocak açıldı.

OCAKTAKİ TAVA ALEV ALDI

Dakikalar sonra ocaktaki tava alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki iki köpeği kurtarırken, alevler söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu - Son Dakika

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