Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu

Dakikalar sonra ocaktaki tava alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki iki köpeği kurtarırken, alevler söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Parkville'deki bir evde bulunan iki köpekten biri, mutfağa girerek set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı. Sahibi evde olmayan köpek, patilerini ocağın üzerine koydu ve düğmeleri itince ocak açıldı.

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Missouri, Güncel, Son Dakika

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