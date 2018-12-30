Son Dakika Haberleri: Evde Sahte İçki Üreten Kişiye 48 Saat Ev Hapsi

Evde Sahte İçki Üreten Kişiye 48 Saat Ev Hapsi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen T.A. jandarma tarafından yakalandı.

Evde Sahte İçki Üreten Kişiye 48 Saat Ev Hapsi, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen T.A. jandarma tarafından yakalandı. T.A. çıkarıldığı mahkemece 48 saat ev hapsi ve 1 ay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde T.A.'nın evinde içki üretip sattığı belirlendi. T.A.'nın evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptığı aramada 1 litrelik 10 şişede etil alkol, alkol yapımında kullanılan 3 esans şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A. çıkarıldığı mahkemece 48 saat ev hapsi ve 1 ay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:19 Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kocaeli, Kartepe, Jandarma, Güncel
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