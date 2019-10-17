Son Dakika Haberleri: Evde sahte içki üretimine gözaltı
Son Dakika Güncel Evde sahte içki üretimine gözaltı

Evde sahte içki üretimine gözaltı

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, evinde sahte içki üreten bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Evde sahte içki üretimine gözaltı, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, evinde sahte içki üreten bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek şüphelinin adresine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 35 şişe içerisinde yaklaşık 47,5 litre etil alkol ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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