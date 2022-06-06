Evde saksılar içinde Hint kenevirlerine 1 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince evde yapılan aramada, saksılar içinde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kader Sokak'taki tek katlı evde arama yaptı. Ev ve kömürlüğünde, saksılar içinde 40 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 59,11 gram Hint keneviri ve 1,84 gram esrar ele geçirildi. H.U. (36) ve L.U. (44) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, L.U. da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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