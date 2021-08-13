PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNDEN YANGIN ÇIKTI İDDİASI - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir evde ilk belirlemelere göre cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evde hasar oluştu.

Yeşil Mahalle 775 Sokak'ta bulunan Kazım Kahyaoğlu'na ait evde, ilk belirlemelere göre prizdeki cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, bir anda evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evde hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.