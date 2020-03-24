Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor - Son Dakika
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Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor

6 saat önce

KIŞ Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlamada ilk Türk sporcu olma unvanını kazanan Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu (22) koronavirüs salgını nedeniyle, spor salonları kapatılınca evini spor salonuna çevirdi.

Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor, System.String[]

KIŞ Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlamada ilk Türk sporcu olma unvanını kazanan Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu (22) koronavirüs salgını nedeniyle, spor salonları kapatılınca evini spor salonuna çevirdi. Sehpaları art arda dizerek engelli parkuru oluşturan İpcioğlu, ortasına sırık geçirdiği 5 litrelik su bidonları ile de ağırlık çalışıyor. İpcioğlu, "2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmam lazım. Ben de sehpa ve su bidonları spor aletlerine çevirdim. Yurt dışındaki antrenörümüzle görüşüp onun verdiği programalar doğrultusunda çalışıyorum" dedi.

Hatice- Muhittin Çetin İpcioğlu çiftinin iki çocuğundan en küçüğü olan Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'nin, Erzurum'da düzenlenen 2011 Kış Üniversite Oyunları ile tanıştığı kayakla atlamada büyük bir başarıya imza attı. Kayakla atlama sporunda 2018 yılında Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'na katılarak bir ilke imza atan İpcioğlu, Erzurum'dan olimpiyatlara uzanan hikayesiyle genç yaşında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kayakla Atlama Milli Takım sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda spor salonları kapatılınca evini spor salonuna çevirdi. Sehpaları koridora art arda dizerek engelli parkuru oluşturan İpcioğlu, ortasına sırık geçirdiği 5 litrelik su bidonları ile de ağırlık çalışıyor. Yaklaşık bir saat bisiklet çeviren İpcioğlu hem olimpiyatlara hazırlanıyor, hem de 'Evde kal' çağrısına örnek bir uygulama gösteriyor.

Koronavirüs salgınına rağmen Çin'in Pekin kentinde yapılacak olan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını aksatmadan sürdüren Fatih Arda İpcioğlu, çalışmalarından dolayı zaman zaman rahatsızlık verdiği komşularından özür diledi. Evde kendisinin geliştirdiği spor aletleri ile her gün çalışan İpcioğlu şunları söyledi:

"Koronavirüs sebebiyle bütün sporcu arkadaşlarım devlet büyüklerimizin söylediği gibi evden dışarı çıkmıyoruz. Bu süreçte 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmamız lazım. Evde geliştirdiğim spor aletleri ile yurtdışındaki antrenörümle görüşüp onun verdiği programlara dayanarak hazırlıklarımı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tatbiki fitnes kadar etkili olmuyor ama tekrar sayısını fazla tutuyorum. Spor salonlarına gidip aletleri getirebilirim ama riskle karşılaşmamak için evdeki eşyaları kullanmaya gayret gösteriyorum. Sıçramak için misafirler için kullanılan sehpalardan yararlanıyorum. Sonra su bidonlarıyla ağırlık çalışıyorum. Annem ve ablam biraz şaşkın bakıyorlar, babam dikkatli olmam konusunda uyarıyor. Sabah erken saatlerde antrenman yaptığım için bazen ses oluyor. Komşumuzu rahatsız ediyorum ama onlar da ister istemez bu süreçte bana destek oluyorlar. Benim için önemli bir süreç başlıyor. 2021'de olimpiyat elemeleri yapılacak. Yiyip, içip ve uyumak olmaz. Bir şekilde antrenmanlarımı devam ettirmek zorundayım."


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:21 Kaynak: DHA

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