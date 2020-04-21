Evde sıkılan çocukları için bahçesine oyun parkuru kurdu - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde Taşkın Ömür, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde sıkılan çocukları için evinin bahçesine oyun parkuru kurdu.

Arifiye ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde oturan Taşkın Ömür, 16 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunun evde sıkıldıklarını fark edince, evinin bahçesine oyun parkuru kurdu. Çocukların talepleri üstüne parkuru uzatan ve zorluğunu da artıran Taşkın Ömür, onların yarışma anlarını ise saniye saniye kaydederek sunuculuk yaptı. Çocuklar parkurda koşup topları, kovalara atıp, tahtaların üzerine konulan odunları devirmeye çalıştı. Taşkın Ömür, oğullarından Barış'ın, ağabeyi Emirhan'ı 5-1 yendiği parkur yarışını kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Çocuklarının sabah derslerini yaptıktan sonra bu parkura çıkmaya hak kazandıklarını belirten Taşkın Ömür, "Oğlumun ikisi de eğitimlerine devam ediyor. Emirhan 16, Barış ise 12 yaşında. Sabahları Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemi ile ders çalışıyorlar, öğleden sonra ise bu tür aktiviteler ile onları eğlendiriyoruz" dedi.