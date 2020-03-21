Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar - Son Dakika
Son Dakika Genel Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar - Son Dakika

Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar

6 saat önce

Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar Korona virüse karşı evinde kalıp sıkılan kadının attığı mesaj sokağın gününü değiştirdi Sosyal medya mesajı ile harekete geçen ekipler, pencereye çıkan kadınlara egzersiz yaptırdı Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan...

Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar

Korona virüse karşı evinde kalıp sıkılan kadının attığı mesaj sokağın gününü değiştirdi

Sosyal medya mesajı ile harekete geçen ekipler, pencereye çıkan kadınlara egzersiz yaptırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan bir kadının sosyal medyadan attığı mesaj ile harekete geçen belediye ekipleri, mesajı atan kadının olduğu sokağa megafonlu araçla giderek evlerin pençelerine çıkan kadınlara spor yaptırdı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya başlayan korona virüs nedeniyle insanlar, virüsün yayılmaması adına evlerinde kalmaya başladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan bir kadın ise dışarı çıkamadığı ve hareket edemediği için sıkılınca sosyal medyadan attığı mesajla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. "Evinde kal" çağrısına uyarak evinde kalan Keriman Gündüz adlı kadının attığı mesaj sonrasında harekete geçen belediye ekipleri, megafonlu bir araçlar kadının bulunduğu sokağa gerek pencere ve balkonlara çıkan ev hanımları ile eşlerine spor yaptırdı.

Sokağa gelen ekipler komşularına pencereden egzersiz yaptırdı

Sosyal medyadan atılan mesaj ile ses sistemi olan bir araçla yola çıkan belediye ekipler, Keriman Gündüz'ün evinin olduğu sokağa geldi. Araçtan inerek mikrofonu eline alan spor eğitmeni, Keriman Gündüz ve evde olan tüm kadınları pencereye davet etti. Şaşkın bakışlar altında pencerelere çıkan kadınlar, durumu anlayınca tebessüm ettiler. Mikrofonla pencerelerdeki kadınlara komut veren spor eğitmenine eşlik eden Keriman Gündüz, evinde kalan kadınlara egzersiz yaptırdı.

Sıkılınca mesaj attı insanlara sokaktan egzersiz yaptırdı

Sosyal medyadan attığı mesaja dönüş yapıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Keriman Gündüz, "Bir sosyal etkinlik olsun istedim. Yurt dışında bir sürü faaliyetler, etkinlikler yapılıyor. Camdan cama tenis oynamalar, balkonlarda dans etmeler, spor yapmalar. Ben de böyle bir şey düşündüm. Aradıklarım, 'Sıkılıyoruz, yatıyoruz' gibi bir şeylerle döndüler. 'Sıkılmanıza gerek yok. Belediyemiz destekledi, böyle bir etkinlik var. Lütfen hemen balkonlara çıkın müziğimizi duyduğunuzda göreceksiniz nasıl bir etkinlik desteklendiğimizi' dedim. Çok teşekkür ediyorum belediyeye ve Tahir Büyükakın başkana" diye konuştu.

Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar

Türkiye, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:07 Kaynak: İHA

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