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Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı - Son Dakika

Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı

15.08.2021 10:56
Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde evde sıkılınca belediyenin meslek edindirme kurslarına katılan ev hanımı, aldığı mefruşat kursu ile kendi iş yerinin sahibi oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde evde sıkılınca belediyenin meslek edindirme kurslarına katılan ev hanımı, aldığı mefruşat kursu ile kendi iş yerinin sahibi oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Adalet Tura adlı ev hanımı, evinde sıkılınca kendi işinin patronu oldu. Ev işlerinden kalan boş zamanlarında sıkıldığını hisseden Tura, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) ücretsiz eğitimlere müracaat etti. KO-MEK mefruşat kursuna katılan Tura, burada aldığı eğitimin ardından kendi işinin patronu olanların arasına adını yazdırdı. Hayalini gerçekleştirerek kendi iş yerini açan Tura, özellikle evde oturan hanımlara seslenerek, "KO-MEK, bir bayanın kendini geliştirmesi adına çok önemli bir kapı. İnsan, isterse her şeyi başarabiliyormuş" dedi.

Evde başladı işlere yetişemeyince iş yerini açtı

Kendi iş yerini açarak müşterilerinin siparişlerini hazırlayan Adalet Tura "Ev hanımıydım, evde canım sıkıldı. KO-MEK kurslarına gitmek istedim. Küçük bir makine aldım. Sonra kursa başladım. Kursta piko, dikiş ve ütü yapmasını gibi şeyler öğrendim. Kursu bıraktıktan belgelerimi aldıktan sonra evde iş yapmaya başladım. Baktım bayağı iş oluyor. Sonra makine daha aldım. Tül işine girerek 2-3 mağaza ile anlaştım, dikiş işini aldım. Sonra da dükkan açtım. Ütü, makina derken kendi dükkanım oldu" dedi.

"Çocuklarıma burada bakmaya başladım"

KO-MEK kurslarının kendisine güç kattığını ifade ederek ev hanımlarına seslenen Tura, "Kurs sayesinde mesleğim oldu. Özellikle 'Kadınlar bir şey başaramaz, yapamaz, ev hanımı olsun, çocuğuna baksın' deniliyor ya, onun çok yanlış bir şey olduğunu öğrendim. Çünkü ben bunu başardım. Kendi iş yerimi açarak çocuklarıma burada bakmaya başladım" diye konuştu.

Hem anne hem de patron

İş yeri açmasının anne olmasının önüne geçmediğini ifade eden Tura, "Burada çocuklarımı da ihmal etmiyorum bu arada. Bütün her şeyleri ile ilgileniyorum. Hem annelik hem de patronluk yapıyorum. En önemlisi kendi mesleğin olması. Kendi iş yerin, kendi paran. Her şeyin kendine ait oluyor. Güzel bir duygu bence" şeklinde konuştu.

"Kendinizi eve kapatmayın"

Başarı hikayesinin arkasında KO-MEK'in olduğunu ifade eden Adalet Tura özellikle evde oturan hanımlara seslenerek, "Kendinizi eve kapatmayın. KO-MEK'te illaki kendinize göre bir kurs vardır. Önce eğitimlerinizi alın daha sonra da kendi işinizi kurarak ya da bir iş sahibi olarak ekonomik özgürlüğünüzü elinize alın" diyerek ev hanımlarına tavsiyede bulundu.

İş yerini evine dönüştürdü

Çocukları için iş yerinde özel bir oda yaptığını belirten Tura, "Onlar için arkada bir oda yaptım. Bir koltuk, bir televizyon. Beşiğini getirdim. Küçük bir mutfak var. Çocuğumu gündüz burada uyutuyorum, sonra eve gidiyordum. Oda yapınca burada uyutmaya başladım. Derslerini burada yapıyorlar. Akşam 9-10'a kadar çalıştığım oluyor. Çocuklar burada yine benimle. Akşam 10-11 gibi eve gidiyoruz. Artık burası bizim evimiz oldu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı
Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı
Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı
Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı
Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı
Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Kocaeli, Adalet, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evde sıkılınca gittiği kurs kendi işinin patronu yaptı - Son Dakika


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