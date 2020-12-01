Evde siparişlere yetişemeyince börek ve mantı ile esnaflığa adım attı - Son Dakika

Kırşehir'de 40 yaşındaki Emine Ceyhan, evinde yaparak sattığı börek ve mantıların siparişine yetişemeyince iş yeri açarak kendi işinin patronu oldu.

Yaptığı ürünlerle kentte adından söz ettiren 4 çocuk annesi Ceyhan, tüm cesaretini toplayarak biriktirdiği parayla Medrese Mahallesi'nde bir yıl önce mütevazı dükkan açtı.

Dükkanında kendisini geliştirerek baklava, içli köfte, yufka, çörek, poğaça, yaprak sarması ve erişteyi de ürünlerine ekleyen Ceyhan'a eşi de yardım ederek başarılı olması için gayret gösteriyor.

Girişimcilik hikayesini AA muhabirine anlatan Emine Ceyhan, bu işe evinde mantı ve börek yaparak başladığını, el emeğinin çok beğenilmesi üzerine siparişlere yetişemediğini söyledi.

"Bir ay içinde karar verdim"

Yaklaşık bir yıl önce eşiyle uzun uzun düşünerek iş yeri açmaya karar verdiklerini belirten Ceyhan, şöyle konuştu:

"Evde yaptığım börekler, mantılar çok beğeniliyordu. Dostlarım ve arkadaşlarım sipariş vermeye başladı. Tabi alanlar da çevresine söyleyince daha fazla sipariş almaya başladık. İş bayağı çoğalmaya ve artmaya başladı. Artık evde idare edemiyordum. Evde çocuklar da huzursuz oluyor, her yer batıyor, kirleniyordu. Bir ay içinde karar verdim. Kendime bir iş yeri kurayım ve kendi işimin patronu olayım istedim."

Dükkanı açtıktan sonra internet sitesi de kurarak buradan siparişler almaya başladığını anlatan Ceyhan, "Baklava, börek, içli köfte, mantı, alanlar 'benim damak zevkim buna uymuş, başkasını yiyemiyorum' diyerek bize de güvendikleri için sipariş veriyorlar. Ürünleri kargo yoluyla Kırşehir dışına da gönderiyoruz. Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri, Tekirdağ gibi illerden sipariş geliyor. Genelde içli köfte, içli mantı, yaprak sarma, baklava, börek yolluyoruz." diye konuştu.