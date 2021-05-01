Evde Sosyal Hizmet Merkezi görev başında - Son Dakika

Evde Sosyal Hizmet Merkezi görev başında

01.05.2021 10:53
Evde Sosyal Hizmet Merkezi görev başında, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin kişisel bakımını yapamayacak durumunda olan kent sakinlerine ulaşan, enjeksiyon gibi tıbbi destek sağlayan Evde Sosyal Merkezi'ni ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin kişisel bakımını yapamayacak durumunda olan kent sakinlerine ulaşan, enjeksiyon gibi tıbbi destek sağlayan Evde Sosyal Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Uysal, covid-19 salgını nedeniyle 17 Mayıs'a kadar devam edecek 'tam kapanma' sürecinde çalışmalarını aralıksız sürdürecek birimlerden Evde Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti. Gazi Bulvarı üzerinde Rauf Denktaş Parkı içinde bulunan merkezi ziyaretinde Başkan Uysal, tam kapanma sürecine ilişkin planlamayı gözden geçirdi, günlük çalışma programını inceledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2015'te kurulan merkez, hasta, engelli, yatalak ve yaşlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Biri doktor, beş hemşire, üç hasta bakım personeli, berber ve kuaförle birlikte 16 personelin görev aldığı Evde Sosyal Hizmet Merkezi'nin üç ambulansı, bir de asansörlü engelsiz aracı bulunuyor. Merkez, banyo, tırnak kesimi, tıraş gibi kişisel bakımın yanı sıra pansuman, enjeksiyon benzeri tıbbi destek ve hasta nakil hizmetleri veriyor.

"Komşularımızın Turunç Masa'mıza ulaşması yeterli"

Başkan Uysal, bu hizmeti nitelikli şekilde uzun yıllardır verdiklerini belirterek, "Hem hasta nakli hem yaşlılarımızın evde bakım hem de doktor ziyareti şeklinde günde ortalama 30 randevuyla ilerleyen bir hizmet" dedi. Birimin kurulduğu günden bu yana binlerce insana ulaştığını, on binlerce işlem gerçekleştirdiğini aktaran Başkan Uysal, "Arkadaşlarımızla birlikte çok yoğun ve etkin bir hizmet veriyoruz. Tam kapanma süresince bu hizmetimiz de devam edecek. Komşularımızın Turunç Masa'mıza ulaşması yeterli. Bizim her hizmetimiz Turunç Masa'mızdan, organize edilebiliyor. Komşularımızın hizmetindeyiz" diye konuştu. - ANTALYA

Evde Sosyal Hizmet Merkezi görev başında
Evde Sosyal Hizmet Merkezi görev başında

Muratpaşa, Engelli, Mayıs, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evde Sosyal Hizmet Merkezi görev başında - Son Dakika


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