Evde Sucuk Yapımı | Refikaca Hellimli ve Fıstıklı Sucuk Tarifi

Size uzun zamandır yapmak istediğim bir Refika'ca sucuk tarifim var. 1 hafta içinde kolayca yapabileceğiniz ve her yediğinizde, ya ben ne kadar güzel bir şey yaptım diyeceğiniz lezzette bir sucuk tarifi olacağına inanıyorum.

Size uzun zamandır yapmak istediğim bir Refika'ca sucuk tarifim var. 1 hafta içinde kolayca yapabileceğiniz ve her yediğinizde, ya ben ne kadar güzel bir şey yaptım diyeceğiniz lezzette bir sucuk tarifi olacağına inanıyorum.

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