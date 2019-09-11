Son Dakika Haberleri: Evde şüpheli ölüme 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Evde şüpheli ölüme 1 gözaltı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nasih K.'nin (53) evinde eşi tarafından doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu.

Evde şüpheli ölüme 1 gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nasih K.'nin (53) evinde eşi tarafından doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu. Savcılık tarafından ölümü şüpheli bulunan Nasih K. cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, güvenlik kameralarından yanında yürürken görülen kişi gözaltına alındı.
Olay, Rumeli Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Nasih K., evinde işten gelen eşi H.K.,tarafından doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerin eve giden polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Nasih K.'nin cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine soruşturma genişletildi. Nasih K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nasih K.'nin evinin bulunduğu sokak üzerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemede olaydan önce Nasih K.'nin yolda bir kişiyle yürürken görüntülerinin bulunduğu belirtildi. Polis görüntülerdeki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adı açıklanmayan kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.


Adli Tıp Kurumu, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı
4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:26:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde şüpheli ölüme 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]