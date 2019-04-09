Son Dakika Haberleri: Evde Suriyeli Kadının Cesedinin Ardından Annesinin de Cesedi Bulundu

Evde Suriyeli Kadının Cesedinin Ardından Annesinin de Cesedi Bulundu

1 saat önce

Evde Suriyeli kadının cesedinin ardından annesinin de cesedi bulundu (3)ÜZERİNDEN 12 BİN 400 LİRA ÇIKTIBursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, katil zanlısı Ali H.

Evde Suriyeli kadının cesedinin ardından annesinin de cesedi bulundu (3)

ÜZERİNDEN 12 BİN 400 LİRA ÇIKTI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, katil zanlısı Ali H.'nin Adana'da olabileceği yönündeki bilgi paylaşımı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Katil zanlısının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ve bir kadın alyansı buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:37 Kaynak: DHA
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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